Dos heridos en Burgos en el choque frontal de dos vehículos

Dos heridos en un accidente en Hpntoria de la Cantera.JCYL - Archivo

Dos personas resultaron heridas en un accidente de tráfico en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 21.52 horas del sábado que alertaba de un accidente en el kilómetro 475 de la N-234, en Hontoria de la Cantera.

En la llamada los alertantes explicabam que habían colisionado un turismo y un todoterreno, en uno de ellos había un varón herido, en el otro un varón herido grave y atrapado.

La sala de operaciones del 1-1-2 avisó del incidente a la Guardia Civil de Tráfico, bomberos de Burgos y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envía una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

El personal médico atendió y trasladó a dos heridos, un varón de 44 años, en UVI móvil, y un varón de 33, en ambulancia de soporte vital básico, al Complejo Asistencial de Burgos.

Los bomberos confirmaban que tuvieron que intervenir para excarcelar al paciente atrapado.