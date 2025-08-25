Herida una mujer tras un accidente en la N-234 en Mambrillas de Lara

Archivo - Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo.GUARDIA CIVIL - Archivo

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Una mujer de 56 años resultó herida hoy tras sufrir un accidente en el kilómetro 456 de la la N-234 en Mambrillas de Lara, según informaron fuentes del 112 de Castilla y León.

El Centro de Emergencias del 1-1-2 recibió un aviso a las 16.07 horas que alertaba de que en la citada carretera, un turismo había sufrido una salida de vía y había acabado dando vueltas de campana. En principio, se solicitó ayuda para una mujer atrapada en el interior del coche, pero finalmente salió del vehículo sin actuación de otros medios.