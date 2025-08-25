El Correo de Burgos

Herida una mujer tras un accidente en la N-234 en Mambrillas de Lara

El turismo en el que viajaba sufrió una salida de vía y dio vueltas de campana

Archivo - Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo.

Archivo - Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo.GUARDIA CIVIL - Archivo

Publicado por
Ical

Creado:

Actualizado:

Una mujer de 56 años resultó herida hoy tras sufrir un accidente en el kilómetro 456 de la la N-234 en Mambrillas de Lara, según informaron fuentes del 112 de Castilla y León.

El Centro de Emergencias del 1-1-2 recibió un aviso a las 16.07 horas que alertaba de que en la citada carretera, un turismo había sufrido una salida de vía y había acabado dando vueltas de campana. En principio, se solicitó ayuda para una mujer atrapada en el interior del coche, pero finalmente salió del vehículo sin actuación de otros medios.

tracking