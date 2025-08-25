Detenido por tráfico de drogas en Miranda tras pillarle con casi 30 gramos de cocaína

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Miranda de Ebro detuvieron el pasado 20 de agosto a un hombre que portaba 28,18 gramos de cocaína, según informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno. La actuación policial tuvo lugar durante el desarrollo de un dispositivo ordinario de prevención de la Seguridad Ciudadana enfocado, entre otros objetivos, al control del consumo y menudeo de sustancias estupefacientes en vías, lugares o establecimientos públicos.

Durante el operativo, los agentes -uniformados y a bordo de un vehículo rotulado tipo ‘Z’- observaron a un individuo que mostró una actitud claramente nerviosa al percatarse de su presencia. Este comportamiento levantó sospechas, por lo que procedieron a su identificación, viendo así que el sospechoso registraba hasta una decena de antecedentes policiales.

Tras realizarle un cacheo superficial de seguridad, los agentes localizaron en uno de los bolsillos de su pantalón una bolsa de plástico que contenía la citada sustancia. La cantidad intervenida, según establece la jurisprudencia, excede ampliamente el umbral para uso personal, lo que confirmó las sospechas de un posible delito de tráfico de drogas. El detenido fue trasladado a dependencias policiales y puesto a disposición judicial dentro del plazo legal previsto.