Una mujer herida en una colisión entre dos coches en Medina de Pomar

Una ambulancia medicalizada atendió a una mujer tras un accidente en Medina de PomarECB

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una mujer de unos 45 años resultó herida este lunes tras una colisión lateral entre dos turismos en Medina de Pomar. El accidente se produjo en el cruce de la calle Príncipe de Asturias con la calle Paraguay y obligó a intervenir a los servicios de emergencias.

Sacyl envió una ambulancia medicalizada (UME) para atender a la víctima, que presentaba dolor en el cuello tras el impacto. La paciente fue asistida en el lugar y trasladada posteriormente para una valoración más completa.

La Policía Local reguló el tráfico en la zona mientras se prestaba atención sanitaria y se realizaban las primeras diligencias sobre lo ocurrido.