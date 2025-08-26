Cae una banda que llegaba desde Álava a robar cobre de instalaciones de la autovía AP-1 en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha logrado identificar y poner a disposición judicial a dos hombres y una mujer, con edades comprendidas entre los 36 y los 56 años, acusados de participar en el robo de cable de cobre en un tramo de la autopista AP-1 a la altura del kilómetro 66,5, en la provincia de Burgos. La operación, denominada “KOBREA-STONE”, ha permitido desarticular un grupo organizado que habría actuado en dos ocasiones en la misma infraestructura.

El primero de los robos se produjo con la sustracción de 1.832 metros de cable perteneciente al sistema de iluminación, cuyo valor asciende a 5.400 euros. Días después, se repitió el mismo patrón en el mismo punto de la vía, esta vez con un botín de 290 metros adicionales, valorados en 1.624 euros.

Las investigaciones fueron desarrolladas por el Equipo ROCA de la Comandancia de Burgos, que tras detectar las similitudes entre ambos casos —en cuanto al método, el lugar y el momento de ejecución— centraron la atención en un posible grupo recurrente.

El modus operandi de los autores reveló una planificación meticulosa: elegían tramos de tendido eléctrico poco visibles, actuaban durante la madrugada y empleaban herramientas especializadas para cortar y retirar el material con rapidez, evitando ser detectados.

La investigación, que se prolongó durante varias semanas, permitió rastrear los movimientos del grupo hasta la provincia de Álava, desde donde se desplazaban expresamente para cometer los robos y a la que regresaban una vez consumados. Este patrón de movilidad, unido a su experiencia previa en delitos contra el patrimonio, obligó a establecer una coordinación interprovincial para poder avanzar en las pesquisas.

Finalmente, los tres implicados fueron localizados y puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Miranda de Ebro. Según ha informado la Guardia Civil, con esta operación se da por desmantelado el grupo criminal, "evitando así la continuidad de los robos en la zona y garantizando la seguridad de las instalaciones".