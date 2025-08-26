Dos incendios forestales permanecen activos en la provincia de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Dos incendios forestales permanecen activos esta noche en la provincia de Burgos, en los municipios de Oña y Palacios de la Sierra. Ambos se declararon este martes 26 de agosto y siguen bajo vigilancia de los equipos de extinción.

El primero comenzó en Oña a las 16:05 horas. La Junta de Castilla y León apunta a un origen intencionado. En la zona se desplegaron desde el inicio un técnico, cinco agentes medioambientales y un total de 18 medios, aunque en las últimas horas el operativo se ha reducido a cuatro agentes que permanecen en el terreno.

Pasadas las diez de la noche se notificó un segundo fuego en Palacios de la Sierra, dentro de la comarca de Quintanar de la Sierra. En este caso la causa todavía se encuentra en investigación.

El fuego sigue activo en una zona arbolada del municipio entre Palacios y Moncalvillo de la Sierra. Además del personal de extinción de incendios, numerosos voluntarios de la zona están participando en las labores de extinción.

Los dos focos siguen activos mientras los equipos tratan de estabilizarlos, en una jornada en la que también se registran incendios en otras provincias de Castilla y León como León, Palencia y Zamora.

Evolución del tiempo

La evolución de los incendios estará también condicionada por el tiempo previsto para este miércoles en la provincia. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia una jornada con intervalos de nubes y claros, temperaturas máximas en torno a los 28 grados y mínimas cercanas a los 13. La previsión no contempla lluvias, por lo que no habrá alivio natural en el frente de extinción, aunque el descenso térmico respecto al día anterior puede favorecer que los fuegos avancen con menor intensidad.

El viento se mantendrá flojo, de componente norte y noroeste, lo que reducirá el riesgo de que las llamas se propaguen con rapidez. En conjunto, las condiciones atmosféricas se consideran más favorables que las de las últimas jornadas, aunque la ausencia de precipitaciones obliga a mantener la vigilancia durante toda la jornada.