Este pequeño pueblo de Burgos aúna vino y swing con un festival en sus bodegas históricas

El Barrio de las Bodegas Históricas ‘El Cotarro’ de Moradillo de Roa volverán en un escenario muy especial con la celebración de la VI edición de El Cotarro Swing Festival, que tendrá lugar los días 29, 30 y 31 de agosto.

«Este festival único aúna la energía y alegría del swing, un ritmo musical y de baile que es ya todo un estilo de vida, con el valor patrimonial y cultural del mundo del vino», apuntó el alcalde de la localidad y diputado provincial del PP, Javier Arroyo, durante la presentación del evento.

Durante tres días, vecinos, visitantes, amantes del swing y curiosos podrán disfrutar de conciertos al aire libre, clases de baile, catas de vino, gastronomía local, espectáculos de humor y astronomía, todo ello en un entorno rural que ha sabido preservar su esencia con orgullo.

El Cotarro Swing Festival nació con el objetivo de dar vida a un espacio único: el Barrio de Bodegas El Cotarro, un tesoro bajo tierra compuesto por 157 bodegas y 7 lagares tradicionales. Un espacio que, tal y como señaló Arroyo, «ha sido reconocido con el Premio Hispania Nostra y el prestigioso galardón europeo Europa Nostra 2020 por su conservación y puesta en valor».

La iniciativa busca también dinamizar el entorno rural a través de la cultura, el arte y la música, apostando por un modelo de desarrollo sostenible, participativo y con identidad. «El swing, con su carácter enérgico, improvisado, atrevido y espontáneo, encaja a la perfección con la autenticidad, historia y carácter tradicional del entorno que lo acoge», apuntan desde la organización dela cita.

Actividades para todos

El festival contará, como cada año, con actividades para todas las edades, desde el tradicional baile social hasta conciertos con bandas nacionales, clases de solo jazz, catas con vinos de autor, paella popular, humor en directo y observación de estrellas. «El Cotarro Swing Festival 2025 ofrece una experiencia completa e inolvidable para todas las edades».

Así, el festival arranca el viernes 29 de agosto con Shim Sham en la Plaza Mayor a las 19.45 horas. A partir de las 20 horas arrancará el concierto Big Malavara en la Plaza Mayor. Ya el sábado 30 de agosto y a lo largo de todo el día habrá clases de swing para distintos niveles, una cata de vinos con Alfredo Maestro, paella popular y un espectáculo de humor con Toñín Mena

Con la llegada de la noche y a partir de las 21 horas tendrá lugar el concierto de Swinging Cats Club Band en la Plaza Mayor de la localidad. La cita cerrará el domingo con clases de swing con inspiración en los clásicos a lo largo de la mañana. A partir de las 13 horas tendrá lugar el concierto de Pixie & Dixie Banden la Plaza Mayor.

El día finalizará con la entrega de premios y una actividad especial con motivo de la Jornada Europea de Patrimonio: baile clandestino en ‘El Cotarro’. La guinda del pastel será una noche de estrellas con baile social.

Así las cosas, la localidad a burgaleses y visitantes a disfrutar de «esta propuesta cultural que invita a bailar, saborear y emocionarse en un entorno donde el tiempo parece haberse detenido. Una cita imprescindible para quienes buscan autenticidad, calidad y diversión».