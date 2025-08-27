Retenciones en la AP-1 dirección Vitoria tras un accidente en Santa Olalla de Bureba
Un accidente registrado este miércoles en la autopista AP-1, a la altura de Santa Marina y Santa Olalla de Bureba, ha provocado retenciones de varios kilómetros en dirección Vitoria, según informa la Dirección General de Tráfico
Un accidente en la autopista AP-1 ha provocado esta tarde importantes retenciones en la provincia de Burgos. Según los datos de la Dirección General de Tráfico, la circulación permanece irregular entre los kilómetros 18 y 24,8, en el tramo comprendido entre Santa Marina y Santa Olalla de Bureba, en dirección Vitoria. El aviso se registró a partir de las 14:01 horas y desde entonces el tráfico avanza con fuertes retenciones.
A la congestión se suma otro incidente en la misma vía, a la altura de Pancorbo. Desde las 01:41 horas permanece activo un obstáculo fijo en el kilómetro 58,5 que mantiene estrechado el carril derecho en sentido creciente de la kilometración hacia Vitoria.
Los conductores que circulan por la AP-1 en este tramo avanzan con mucha dificultad tanto por el accidente como por las restricciones previas que ya afectaban a la calzada.