Dinamiz-ARTj lleva 21 actuaciones culturales a 23 municipios de Burgos

La tercera edición del programa Dinamiz-ARTj se prepara para llenar de cultura los pueblos de la provincia de Burgos con más de una veintena de actuaciones entre septiembre y junio. Esta iniciativa, impulsada por el Instituto para la Transición Justa y la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN), convierte a municipios como Miranda de Ebro, Medina de Pomar, Oña, Frías o Pancorbo en escenarios de teatro, danza y conciertos durante los próximos diez meses.

La programación se extiende también a localidades más pequeñas como Ameyugo, Santa Gadea del Cid, Villanueva de Teba o Navas de Bureba, en las que vecinos y visitantes podrán disfrutar de espectáculos de acceso gratuito. En total, Dinamiz-ARTj llegará a 23 municipios de Burgos pertenecientes al convenio de transición justa de Garoña, donde se prevén 21 actuaciones culturales.

El objetivo, según la directora general de CIUDEN, Yasodhara López, es consolidar una oferta cultural variada que dinamice la vida social y económica de estos pueblos, muchos de ellos afectados por el cierre de la central nuclear de Garoña y por procesos de despoblación. “Estamos muy satisfechos con la respuesta en esta tercera edición. Dinamiz-ARTj sigue creciendo en número de ayuntamientos, artistas y público asistente”, señaló López.

Los artistas participantes recibirán un caché que oscila entre 420 y 2.100 euros por actuación, mientras que los municipios cuentan con presupuestos adaptados a su tamaño para acoger la programación. A ello se suma una nueva línea de apoyo a entidades culturales locales sin ánimo de lucro, con el fin de impulsar proyectos propios en el territorio.

En ediciones anteriores, el programa reunió a cerca de 150.000 espectadores en todo el país y obtuvo una valoración media de 9,3 sobre 10 por parte del público. En Burgos, la expectativa es que la agenda cultural sirva no solo para atraer visitantes, sino también para reforzar la vida comunitaria en pueblos que habitualmente carecen de este tipo de oferta estable.

Toda la programación de actividades en Burgos se puede consultar en su página web.