Una mujer de 88 años, herida en una colisión múltiple en la AP-1 en Grisaleña

Una colisión por alcance entre tres turismos registrada en la AP-1, a la altura del kilómetro 44 en sentido Vitoria, en el término municipal de Grisaleña, ha obligado a movilizar esta mañana a los servicios de emergencia. El accidente se produjo en torno a las 10:30 horas, momento en que el 112 recibió varias llamadas alertando del suceso.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico para regular la circulación y atender el incidente. Poco después, se solicitó asistencia sanitaria para una mujer de 88 años, lo que motivó el envío de una ambulancia de soporte vital básico, que trasladó a la anciana herida al hospital de Miranda de Ebro.