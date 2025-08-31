El arte de Tinte Rosa colorea un pequeño pueblo de Burgos

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Esa fachada en pleno centro pedía a gritos ser el centro de atención. Ubicada junto a la plaza y muy visible desde el pórtico de la iglesia, se erigía como lienzo perfecto que permitiera a la pequeña localidad que la alberga -el municipio burgalés de Moriana- sumarse a la ola de pueblos 'bendecidos' por el arte de prestigiosos muralistas. El que firma su nuevo monumento vive cerca. Apenas quince minutos en coche separaban al mirandés Esteban Espinosa, conocido como Tinte Rosa, de su nuevo destino creativo.

Acudía a la llamada de la Asociación Cultural Armayo, un grupo de vecinos inquietos que 'retaron' al artista a homenajear en una pared el paisaje de la zona. Al vuelo cazaba él su petición y, trazo a trazo, lograba que los campos de amapolas y las aves que surcan sus cielos cobren vida para siempre en el corazón de esta pedanía perteneciente al Ayuntamiento de Encío.

El rojo intenso de las flores atrae ya las miradas, y no solo de las golondrinas como la que, imponente, preside la estampa. También de los forasteros. Difundido en redes sociales, el mural ya ha suscitado alguna visita en los últimos días, para sorpresa de los residentes, encantados con su nuevo atractivo, uno más de un territorio próximo a los imponentes, y ricos, Obarenes.

Varios niños del pueblo observan el mural durante el proceso de creación.ECB

Al término del proyecto, Espinosa agradecía públicamente a los vecinos el impulso a "iniciativas tan motivadoras" y "su apoyo y sus palabras de ánimo, que han hecho de esta experiencia algo muy especial".

Aunque su zona de acción principal es la ciudad del Ebro, no es la primera vez que Tinte Rosa transforma un pequeño enclave rural. Su web da fe de distintas incursiones, todas ellas sorprendentes, y de los reconocimientos obtenidos, incluso mundiales, como los que le ha procurado la plataforma internacional Street Art Cities, que en 2023 proclamaba su obra Amamanto como el cuarto mejor del mundo de ese año. Mejoraba así su marca de 2021, cuando lograba con ‘Artista Vocacional’, también ubicada en Miranda de Ebro, el sexto puesto de tan selecto listado.