Valdorros vuelve a ser la capital histórica del rock: Así se vivió el festival más veterano

La música no para este verano en la provincia de Burgos. Ayer le tocó el turno a Valdorros, que vivió una de sus jornadas más intensas con la celebración de una nueva edición de Valdorrock, el festival gratuito de heavy metal más veterano de la provincia. La pequeña localidad burgalesa volvió a convertirse en epicentro del rock, reuniendo a cientos de personas en torno a la música, la convivencia y el ambiente festivo que caracteriza a esta cita nacida en 1999.

Desde el mediodía, las calles del pueblo se llenaron de movimiento con la apertura del Mercado Tradicional, talleres, juegos infantiles y la popular paella, que congregó a vecinos y visitantes de todas las edades. El arranque musical corrió a cargo de las pinchadas de La Puerta del Gehena y Heavy Rock History.

A media tarde, Ascua mostró la energía del punk y el hardcore forjado en Lerma, antes de dar paso a Savaged, que desplegó un repertorio de heavy metal clásico que encandiló a los más puristas. La expectación creció con la llegada de Tako, la veterana formación aragonesa que celebra cuatro décadas sobre los escenarios. Sus seguidores disfrutaron de un concierto cargado de emoción y de guiños a toda una generación.

El momento culminante lo protagonizó The New Roses, cabeza de cartel y auténtico imán para el público. La banda alemana, con un sonido que recuerda al hard rock estadounidense, confirmó por qué es considerada una de las formaciones más potentes del panorama europeo.

Uno de los momentos más emotivos llegó con la proyección del documental ‘Valdorrock, un pasado con mucho futuro’, que recogió testimonios de vecinos y visitantes sobre lo que significa el festival para Valdorros. La pieza reforzó el carácter comunitario de un evento que contó con más de sesenta voluntarios y que volvió a demostrar cómo un pequeño pueblo puede convertirse en motor cultural y social gracias a la música.