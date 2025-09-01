Recuperan en Briviesca productos robados de un supermercado en La Rioja

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Guardia Civil localizó en Briviesca una importante cantidad de artículos que habían sido sustraídos en un supermercado ubicado en La Rioja. La intervención tuvo lugar tras una alerta emitida por la Central de Servicios (COS), que avisó del robo y proporcionó la matrícula del vehículo utilizado por las sospechosas para abandonar rápidamente el lugar.

El coche fue detectado por agentes del Puesto de Seguridad Ciudadana de Briviesca, quienes lo interceptaron poco después. En su interior viajaban dos mujeres que fueron identificadas en el acto. Durante la inspección, los agentes hallaron en el maletero varias bolsas repletas de productos de alimentación, higiene y otros artículos de consumo.

Entre los objetos recuperados destacaba una bolsa de rafia con la serigrafía del establecimiento afectado. Dentro se encontraron electrodomésticos como una freidora de aire, batidoras en su embalaje original, utensilios de cocina, un ventilador y prendas de vestir aún etiquetadas.

Los agentes contactaron con el responsable del supermercado afectado, quien reconoció varios de los productos robados. "Las características coincidían con los objetos descritos", señalan fuentes oficiales.

Dado que las dos ocupantes del vehículo no pudieron acreditar la procedencia ni justificar la posesión legítima de los bienes, todo el material fue incautado y trasladado a dependencias oficiales, donde quedó a disposición del titular del establecimiento, a la espera de la correspondiente denuncia.