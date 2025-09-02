Un joven herido tras chocar contra un animal en Villandiego

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un joven de 21 años resultó herido la pasada madrugada en un accidente de tráfico registrado en la carretera BU-P-4041, a la altura del kilómetro 17, en el término municipal de Villandiego. El siniestro se produjo en torno a la 01:15 horas, cuando el turismo que conducía impactó contra un animal que se encontraba en la vía.

El conductor sufrió una brecha en la cabeza y, aunque en principio las lesiones fueron de carácter leve, fue atendido en el lugar por efectivos de Emergencias Sanitarias de Sacyl. Posteriormente, una ambulancia de soporte vital básico lo trasladó al Hospital de Burgos para una valoración más detallada.

La Guardia Civil de Tráfico se desplazó al punto del accidente para regular la circulación y elaborar el correspondiente atestado.