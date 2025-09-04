Un camión cargado con neumáticos usados vuelca y arde en Salas de los Infantes
El conductor, que salió fuera del vehículo después del vuelco, sufrió una lesión en un brazo de carácter leve
Un camión que transportaba neumáticos usados volcó este jueves a las 16:09 horas en el kilómetro 438 de la carretera N-234, a la altura de Salas de los Infantes. Tras el siniestro, el vehículo comenzó a arder, lo que obligó a una rápida movilización de los servicios de emergencia.
El conductor pudo salir por sus propios medios y se encontraba consciente, aunque con una herida en un brazo. Fue atendido en el lugar por personal de Emergencias Sanitarias – Sacyl, que desplazó una ambulancia para su asistencia. En principio, su estado es leve.
Hasta la zona se trasladaron también agentes de la Guardia Civil de Tráfico y efectivos de los Bomberos de Burgos, que activaron a la dotación de Salas de los Infantes para sofocar el incendio originado tras el vuelco.