Un camión cargado con neumáticos usados vuelca y arde en Salas de los Infantes

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un camión que transportaba neumáticos usados volcó este jueves a las 16:09 horas en el kilómetro 438 de la carretera N-234, a la altura de Salas de los Infantes. Tras el siniestro, el vehículo comenzó a arder, lo que obligó a una rápida movilización de los servicios de emergencia.

El conductor pudo salir por sus propios medios y se encontraba consciente, aunque con una herida en un brazo. Fue atendido en el lugar por personal de Emergencias Sanitarias – Sacyl, que desplazó una ambulancia para su asistencia. En principio, su estado es leve.

Hasta la zona se trasladaron también agentes de la Guardia Civil de Tráfico y efectivos de los Bomberos de Burgos, que activaron a la dotación de Salas de los Infantes para sofocar el incendio originado tras el vuelco.