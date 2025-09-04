El Festival de Mujeres Creadoras destaca como revitalizador «del medio rural»

Una gran estructura de más de treinta metros de longitud cruza de manera simbólica el cauce del Arlanza como reclamo del festival.ECB

La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, destacó el «compromiso» y la función «revitalizadora del medio rural» del Festival Internacional de Mujeres Creadoras de Castilla y León, cuya séptima edición arrancó ayer en la localidad burgalesa de Covarrubias, y que se desarrollará durante las próximas jornadas en este enclave y en los municipios de Puentedura y Silos.

En declaraciones recogidas por Ical, Sancho señaló que el certamen es «uno de los más de cien festivales que impulsa y apoya la Junta de Castilla y León en todo el territorio, de manera muy especial en el mundo rural».

Según apuntó, la cita desplegará un «amplio y sugerente» programa de espectáculos escénicos, teatrales, circenses y cómicos, además de talleres de creación, «para mostrar y visibilizar la contribución de las mujeres al mundo del arte y de la cultura en la autonomía».

A su juicio, «no podía ser de otra manera, porque el 48 por ciento de las mujeres de Castilla y León residen en municipios de menos de 20.000 habitantes y el 54 por ciento, más de la mitad de las personas emprendedoras en el medio rural, son mujeres». Además, subrayó que «en Castilla y León son muchas las mujeres creadoras en los ámbitos de la literatura, del teatro, de las artes… que desarrollan su actividad en zonas rurales». «Son proyectos artísticos que surgen en pequeños lugares, pero con toda la fuerza creadora que imprime el contacto con la naturaleza y con la forma de vida en los pueblos», valoró, según recoge Ical.

Para la viceconsejera, «desde distintas facetas artísticas las mujeres son creadoras de valor, de riqueza y de cohesión social en nuestro medio rural», y es por ello que el Ejecutivo autonómico respalda el certamen, que aglutina «distintas iniciativas, espectáculos, muchos estrenos y mucha cultura de calidad».

Una de las acciones más destacadas de esta edición tuvo lugar ayer con la construcción de un puente monumental en cartón reciclado inspirado en el antiguo puente medieval de Covarrubias, que se levantará sin maquinaria, sin estructuras metálicas, sin andamios, únicamente con cajas de cartón recicladas, cinta de embalar y muchas manos trabajando juntas.