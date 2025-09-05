Dos heridos en el vuelco de una furgoneta en la A-62 a la altura de Villazopeque

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un accidente de tráfico registrado este viernes en la autovía A-62, en el kilómetro 36 sentido Portugal, a la altura del término municipal de Villazopeque, se ha saldado con dos personas heridas.

El siniestro se produjo a las 15:31 horas, cuando una furgoneta volcó sobre la calzada. En un primer momento, los equipos de emergencia atendieron a un varón de unos 30 años que había quedado atrapado por una pierna en el interior del vehículo, aunque se encontraba consciente.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Burgos y personal de Emergencias Sanitarias – Sacyl, que activó un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico.

Finalmente, en el accidente resultaron heridos un hombre de 30 años y una mujer de 37, que fueron trasladados al Hospital Universitario de Burgos para ser atendidos de las lesiones sufridas en el vuelco.

La circulación en la zona se vio condicionada durante las labores de rescate y asistencia, aunque la vía quedó restablecida tras la intervención de los equipos desplazados.