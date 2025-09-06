Las monjas cismáticas de Belorado sospechan ahora que les han envenenado a sus perros

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

A mayores de los reveses judiciales que están sufriendo las monjas excomulgadas de Belorado, de cuyo convento están en trámites de ser desahuciadas, y en plena polémica por su desafío a la Iglesia católica, las cismáticas han denunciado ahora la aparición de síntomas compatibles con un posible envenenamiento en varios de sus perros.

Sor Sión, portavoz de las monjas excomulgadas de Belorado en redes sociales, explicó que la comunidad ha vivido “una situación un poco desconcertante” tras detectar indicios de un posible envenenamiento en varios de sus perros.

“Desde el monte, donde tenemos el núcleo zoológico de nuestros perros, queremos contaros lo que ha sucedido. Nos hemos encontrado una especie de cebo lleno de lo que luego hemos considerado y comprobado que es veneno”, señaló. Según explicó, hallaron el material en las zonas de recreo de los animales. “Era como una galleta de harina llena de unos puntitos negros. Lo comprobamos en internet y lo contrastamos con veterinarios, criadores de perros y gente del campo. Todo concuerda en que son cebos para envenenar animales”.

La exreligiosa vinculó este hallazgo con episodios previos que habían afectado a la salud de sus perros. Recordó la muerte de un braco de Weimar y los problemas digestivos y de adelgazamiento repentino en varias pastoras alemanas. “Gracias a Dios actuamos con rapidez, los llevamos a los veterinarios y, aunque no pudieron explicar del todo la razón, hemos cambiado dietas, cuidado de ellas y van mejorando”, relató.

Pese a ello, Sor Sión expresó la preocupación de la comunidad. “Lo que vivimos es una incertidumbre, de sentir que ya ni siquiera los animales están a salvo aquí”, concluyó, antes de anunciar que compartirán imágenes y vídeos de los cebos hallados.

Consternación entre las cismáticas

La comunidad ha expresado su consternación por unos hechos que afectan a animales a los que consideran un pilar fundamental en su vida cotidiana y en la misión espiritual que desarrollan.

Las exreligiosas han señalado que continuarán informando conforme se disponga de datos contrastados sobre el estado de los animales y el origen de los hechos.

Las monjas okupas recuerdan que la actividad se desarrolla en un terreno y un núcleo zoológico autorizado en Arriondas, en cumplimiento de la normativa vigente y con total transparencia.

Las exclarisas, pese a que ellas mismas aseguran que no cuentan con la seguridad de que sus perros hayan sido envenenados, sí se atreven a calificar lo sucedido como un atentado contra la vida de seres inocentes que altera la paz del convento y afecta directamente a la convivencia de la comunidad. En su comunicado apelan a la reflexión y al respeto, subrayando que la fraternidad se fundamenta en la compasión y en el cuidado de toda criatura.