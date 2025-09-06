Un joven resulta herido en una colisión entre un coche y un patinete en Miranda

Ambulancia de soporte vital básico del 112 de Castilla y León. / ECB

Un accidente de tráfico entre un turismo y un patinete eléctrico dejó este viernes un herido en Miranda de Ebro. La colisión se produjo a las 18:14 horas en la calle Condado de Treviño, a la altura del número 36, según confirmaron fuentes del 112.

El conductor del patinete, un varón de aproximadamente 30 años, fue atendido en el lugar por los servicios sanitarios tras resultar herido, en principio de carácter leve. Se encontraba consciente cuando llegaron los efectivos de emergencia.

Hasta la zona se desplazaron agentes de la Policía Local, del Cuerpo Nacional de Policía y personal sanitario de Emergencias – Sacyl, que movilizó una ambulancia para atender al afectado.