Cuatro mujeres, entre ellas dos niñas, heridas en un accidente en la AP-1 en Rubena

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos

Un turismo volcó este domingo por la mañana en la autopista AP-1, a la altura del kilómetro 11 en el término municipal de Rubena, en sentido País Vasco. El accidente se registró a las 9:24 horas y dejó a cuatro ocupantes heridas de carácter leve.

En el vehículo viajaban cuatro mujeres de 81, 50, 11 y 3 años que resultaron con erosiones y contusiones. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y personal de Emergencias Sanitarias de Sacyl, que atendieron a las afectadas en el punto del siniestro.

El vuelco obligó a intervenir a los servicios de emergencia, aunque no se produjeron cortes de importancia en la circulación.