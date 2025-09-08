Dos heridos tras una colisión a las afueras de Burgos.JUNTA DE CYL - Archivo

Dos personas resultaron heridas el domingo por la noche a raíz de un accidente de tráfico a las afueras de Burgos. El siniestro, según informa el 112, se produjo a las 23 horas en el kilómetro 238 de la A-1, muy cerca del barrio de Cortes.

Las víctimas del accidente, un hombre de 57 años y una mujer de 58, se vieron implicadas en una colisión entre dos turismos. Tras recibir el aviso, la sala de operaciones del 112 trasladó inmediatamente la incidencia a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias del Sacyl.

Después de atender in situ a los afectados, se procedió a su traslado en ambulancia hasta el Hospital Universitario de Burgos (HUBU).