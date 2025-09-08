Una mujer resulta herida leve en una colisión entre un autobús y un turismo en la A-1 a la altura de Lerma

El accidente apenas causó efectos en la circulación en la A-1 a la altura de Lerma.DGT

Una colisión por alcance entre un autobús y un turismo registrada este lunes a las 16:52 horas en la A-1, a la altura de Lerma, se ha saldado con una persona herida leve. El accidente tuvo lugar en el kilómetro 193 de la autovía, en dirección a Madrid.

En el turismo viajaba una mujer de unos 70 años que sufrió arañazos y precisó asistencia sanitaria en el lugar. La Guardia Civil de Tráfico acudió al punto del siniestro para regular la circulación, mientras que los servicios de emergencia de Sacyl se encargaron de atender a la ocupante afectada.

El accidente causó retenciones puntuales con circulación irregular durante un kilómetro a la altura de Rabé de los Escuderos en dirección a Madrid.