La nueva convocatoria de ayudas para la modernización de explotaciones agrarias en Castilla y León viene cargada de novedades. La más llamativa, según detalló este martes el director general de Desarrollo Rural de la Junta, Jorge Izquierdo, es la «priorización» de los subsectores ovino y caprino con el fin de evitar la desaparición progresiva de productores.

Invitado por la Fundación Caja Rural de Burgos para desgranar los entresijos de esta línea de subvenciones en el Aula Agraria, Arribas aseguró que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural pretende ir más allá para proteger al ovino y el caprino. En este sentido, adelantó que pronto habrá «noticias» al respecto; concretamente en forma de nuevas líneas de ayuda.

Sin salir del apartado de novedades, el director general de Desarrollo Rural destacó la «simplificación administrativa». De esta forma, se facilitará la declaración de los expedientes y, además, se han actualizado los módulos y los costes de referencia. Precisamente, para establecer esos valores de mercado -algo «muy demandado por los agricultores»- se optó por tender vías de «diálogo» no solo con las organizaciones profesionales agrarias (Opas), sino también con colegios profesionales de ingenieros agrónomos, técnicos y veterinarios.

Con el plazo abierto hasta el 31 de octubre, por ahora no se han recibido demasiadas solicitudes. A lo sumo, calcula Rodríguez, un 25%. En cualquier caso, da por sentado que se rondarán, al igual que en años anteriores, los 2.000 expedientes en toda la Comunidad. Quizá más, incluso, ya que el presupuesto pasa de 80 a 100 millones de euros.

Las ayudas, según concretó Izquierdo, se dividen en tres líneas. La primera, orientada a la incorporación de jóvenes al campo, contempla un plan empresarial para favorecer el acceso de las nuevas generaciones al sector. En la última convocatoria, por cierto, se destinaron 43 millones para impulsar el asentamiento laboral de 670 jóvenes.

La segunda línea, encaminada a mejorar la competitividad de sector agroganadero, se saldó en 2024 con un total de 770 expedientes tramitados. En cuanto a la tercera, centrada en el fomento de inversiones productivas con objetivos medioambientales, se ayudó a 170 explotaciones.

En el caso de Burgos, la anterior convocatoria culminó con el reparto de 10 millones de euros. La mitad, aproximadamente, se emplearon para promover la incorporación de cerca de 150 jóvenes. Por su parte, 130 explotaciones de la provincia solicitaron ayudas para mejorar sus instalaciones. Finalmente, se gestionaron 232 expedientes.

Teniendo en cuenta que se ha incrementado la dotación presupuestaria, Izquierdo confía en que llegue un mayor número de solicitudes. Sea como fuere, el responsable del Área de Agricultura de la Fundación Caja Rural Burgos, Javier Leal, quiso dejar claro antes de arrancar el Aula Agraria que este tipo de ayudas resultan «muy interesantes para los agricultores y ganaderos de la provincia». De ahí la necesidad de organizar una conferencia tan «ilustrativa» como esta. Para conocer lo que se ofrece, desde luego, pero también para resolver cualquier duda que pudiera surgir a la hora realizar los trámites pertinentes.