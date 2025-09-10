Dos heridos en una accidente en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Dos personas han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 12.05 horas en la que se informaba de la colisión frontal entre un turismo y una furgoneta de Correos en el kilómetro 14 de la carretera BU-V-6214, en Rebolledo de la Torre.

En el aviso se indica que, en principio, no haya heridos, aunque las dotaciones de la Guardia Civil de Tráfico desplazadas al lugar, solicitaron asistencia sanitaria para dos personas heridas, un varón de 46 años que se queja de dolor de cuello, y una mujer de 40 años, con una brecha en la cabeza. Emergencias Sanitarias - Sacyl ha enviado una ambulancia a lugar.