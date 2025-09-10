Detenidas tres personas por hurto en un área de servicio de la AP-1 en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Efectivos de la Guardia Civil detuvieron a tres varones, de entre 35 y 46 años de edad, como presuntos autores de un delito de hurto en un área de servicio de la autopista AP-1, a la altura de la localidad de Ameyugo. Fueron sustraídos dispositivos electrónicos, joyas y otros efectos personales, valorados en 2.500 euros, del interior de un vehículo estacionado mientras sus ocupantes se encontraban en el aseo, según informaron hoy fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Los hechos ocurrieron semanas atrás, cuando una mujer denunció la sustracción de diversos bienes que había dejado en el interior del vehículo con el que transitaba por la provincia. El turismo había sido estacionado con las puertas cerradas, pero esto no impidió que los autores lograran acceder al habitáculo mientras sus ocupantes se encontraban en el aseo.

Entre los objetos hurtados se encontraban dispositivos electrónicos de alta gama, así como artículos de joyería y otros efectos personales, cuyo valor total superaba los 2.500 euros. Fruto de las primeras actuaciones policiales llevadas a cabo, los agentes pudieron conocer que unos hombres habían sido vistos merodeando de manera sospechosa en las inmediaciones del lugar de los hechos.

Gracias a ello, la investigación desarrollada por el Puesto de la Guardia Civil de Miranda de Ebro permitió identificar y detener inicialmente a dos de los autores, localizados en un establecimiento de la zona. Horas después, y gracias al exhaustivo análisis de los datos obtenidos de diversas fuentes y la labor operativa desplegada por los investigadores, se pudo ubicar a un tercer implicado en la estación de tren de Miranda de Ebro.

Entre sus pertenencias, se halló un dispositivo cuyas características coincidían plenamente con uno de los objetos descritos en la denuncia presentada, y que sería posteriormente reconocido sin género de duda por la persona perjudicada. Como consecuencia, los agentes procederían en ese mismo instante a la detención del varón por su relación con los hechos.

Con estas actuaciones, la Guardia Civil da por esclarecido el hurto, logrando recuperar parte de los efectos sustraídos y poniendo fin a la continuidad delictiva del grupo. Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Miranda de Ebro.