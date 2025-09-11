La Justicia suspende el desahucio de las monjas de Belorado y fija nueva fecha para el 3 de octubre

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El lanzamiento judicial previsto para este viernes 12 de septiembre en el Monasterio de Belorado no se llevará a cabo. La Justicia ha decidido suspender la ejecución del desahucio y ha fijado una nueva fecha para el próximo 3 de octubre a las 10:00 horas, tras la presentación de un recurso dentro del plazo de 20 días hábiles establecido por la ley.

La medida supone un respiro para las religiosas que habitan el convento, quienes se enfrentaban a una orden de desalojo inminente. La vista judicial se celebró el pasado 29 de julio y la sentencia fue notificada apenas dos días después, el 31. Desde entonces, las monjas habían activado su defensa legal para frenar el procedimiento, una estrategia que, de momento, les concede un margen de al menos tres semanas adicionales.

El nuevo calendario procesal coincide además con una fecha simbólica para la comunidad como es la vigilia de San Francisco de Asís. En ese contexto, las religiosas han expresado su alivio tras conocer la suspensión. A través de su entorno, manifestaron estar “contentas y satisfechas”, y han reiterado su confianza en la justicia divina.

"Saben que están perseguidas pero Dios las ayuda en un contexto en el que el mejor juez es el tiempo", en palabras de su portavoz Francisco Canals, para quien la decisión judicial representa “una buena noticia”. Además, subraya que “las monjas seguirán adelante porque son útiles para la sociedad, representan un valor para España y son un ejemplo de liderazgo colectivo, llevan toda la vida en su propio convento y encontrarán soluciones en un camino en el que aún quedan muchos acontecimientos”.

La resolución ha sido adoptada por el Tribunal de Primera Instancia de Briviesca, que ha atendido los argumentos presentados en el recurso y ha optado por posponer el lanzamiento para garantizar el cumplimiento riguroso de los plazos legales. Esta decisión se enmarca en el proceso abierto tras la sentencia dictada el pasado 31 de julio.