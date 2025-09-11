Atraco en un supermercado de Miranda: una trabajadora herida con un corte en la cara

Atraco en un supermercado de Miranda: una trabajadora herida con un corte en la caraJCYL - Archivo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una mujer de 57 años, empleada de un supermercado en Miranda de Ebro, ha sufrido este jueves un brutal ataque por parte de un hombre que estaba robando en el establecimiento. El suceso, según informa el 112, ha tenido lugar en torno a las 16:20 horas en un local situado en la calle Arenal.

De acuerdo a los avisos recabados por la sala de operaciones del 112, el asaltante atacó a la mujer con un arma blanca causándole un corte en la cara. Tras tener constancia de lo sucedido, se trasladó la incidencia a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias del Sacyl.

Finalmente, la víctima tuvo que ser evacuada al hospital Santiago Apóstol en UVI móvil.