Tres detenidos tras un robo en la AP-1: cae una banda dedicada a hurtos en vehículos

La Guardia Civil ha detenido a tres varones, de entre 35 y 46 años, y ha dado por desarticulado un grupo dedicado a robar en vehículos estacionados en áreas de servicio de la autopista AP-1. El operativo se inició tras un hurto cometido semanas atrás en Ameyugo (Burgos), donde se sustrajeron objetos valorados en 2.500 euros del interior de un turismo.

Los hechos se produjeron cuando la propietaria del vehículo denunció que, mientras ella y sus acompañantes se encontraban en el aseo, unos desconocidos habían accedido al coche pese a estar cerrado con llave. Entre los efectos robados figuraban dispositivos electrónicos de alta gama, joyas y pertenencias personales.

La investigación, coordinada por el Puesto de Miranda de Ebro, permitió identificar a varios individuos que habían sido vistos merodeando en la zona en el momento del robo. Con esta pista, los agentes localizaron a dos de los sospechosos en un establecimiento de la localidad, donde fueron detenidos.

Horas después, las pesquisas condujeron hasta la estación de tren de Miranda de Ebro, donde se encontró al tercer implicado. En su poder llevaba un dispositivo que coincidía plenamente con la descripción de uno de los objetos denunciados. El aparato fue reconocido sin dudas por la víctima, lo que motivó la detención inmediata del varón.

Con estas actuaciones, la Guardia Civil considera esclarecido el hurto y da por desarticulada la actividad delictiva del grupo, recuperando parte de los efectos sustraídos y evitando su continuidad.