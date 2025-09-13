Peñalba de Castro: el pueblo burgalés a los pies de Clunia Sulpicia

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Peñalba de Castro, pequeño municipio situado en la provincia de Burgos, disfruta de una ubicación excepcional a escasos metros de Clunia Sulpicia, una de las ciudades romanas mejor conservadas del norte peninsular. Este enclave castellano, integrado en la comarca de la Ribera del Duero, ofrece al visitante la oportunidad de vivir una inmersión histórica única en pleno corazón de Castilla y León. El entorno de Peñalba ha estado siempre vinculado al cerro donde los vestigios de Clunia relatan el pasado romano y medieval de la zona.

Desde su fundación, Peñalba de Castro ha visto condicionada su existencia por la presencia de la ciudad romana de Clunia Sulpicia, cuyas ruinas dominan el paisaje circundante. Tras la destrucción de Clunia por las tropas de Tarik en el año 712, el cerro perdió protagonismo como centro habitado, pasando a ser lugar estratégico militar en las sucesivas campañas de la Reconquista. La repoblación en la zona tras los conflictos se dirigió hacia el sur, hacia Coruña del Conde, relegando a Peñalba a un papel secundario hasta bien entrado el siglo XVII, cuando obtuvo privilegio de villa y consolidó su identidad local.

Orígenes y desarrollo histórico de Peñalba de Castro

La historia de Peñalba de Castro y Clunia está marcada por procesos de conquista, abandono y repoblación. Los primeros pobladores documentados fueron los arévaos, que se asentaron en la zona por la riqueza hídrica del subsuelo del cerro. Posteriormente, los romanos identificaron este cruce natural de vías como enclave estratégico. Así surgió la Colonia Clunia Sulpicia, que alcanzó las 130 hectáreas de extensión y la categoría de capital jurídico-administrativa del Conventus Cluniensis, actuando como eje vertebrador de las comunicaciones entre Tarraco, Caesaraugusta y Asturica Augusta.

Imagen de la iglesia de Peñalba de Castro.Ayuntamiento de Peñalba de Castro

La influencia de Clunia Sulpicia en la historia local

El pasado romano de la zona cobró gran relevancia por acontecimientos como la resistencia de Quinto Sertorio frente a Pompeyo, que desembocó en la destrucción de Clunia en el año 72 a. C. Bajo el mandato del emperador Tiberio, la ciudad resurgió; fue desde aquí desde donde Servio Sulpicio Galba organizó la famosa legión VII Gemina y lideró la rebelión que en el año 68 d. C. le hizo ser proclamado emperador, situando a Clunia como capital imperial de manera efímera. Las excavaciones arqueológicas han revelado un impresionante legado urbanístico: teatro, termas, foro, templos y viviendas de varias alturas, elementos que reflejan la pujanza de la urbe romana.

Transformación medieval y modernidad de Peñalba

Tras el arrase del asentamiento romano en 712, la estratégica atalaya del cerro mantuvo su utilidad defensiva en las guerras medievales. No obstante, con la repoblación impulsada en la línea del Duero hacia 912, el foco habitacional se trasladó hacia el actual Coruña del Conde. Entre los siglos siguientes, Peñalba permaneció como núcleo rural dependiente, hasta que en torno a 1660 adquirió el rango de villa mediante privilegio otorgado por Mariana de Austria, madre y tutora de Carlos II. Esto supuso el inicio de una nueva etapa de autonomía municipal y desarrollo demográfico, aunque vinculada a la explotación agraria y ganadera del entorno.

Puesta en valor turístico y cultural en 2025

En las últimas décadas, la Diputación de Burgos ha impulsado diversas iniciativas para la conservación y dinamización de Clunia y su entorno. Gracias a los trabajos de investigación y restauración promovidos desde 1931 por el arqueólogo Blas Taracena, el teatro romano se ha convertido en espacio cultural consolidado, donde se celebran espectáculos y jornadas de divulgación histórica. La localidad de Peñalba de Castro, por su parte, sirve como puerta de acceso al yacimiento, proporcionando servicios de acogida y facilitando el recorrido de los visitantes interesados en conocer el patrimonio romano y medieval de la comarca.