Bisjueces, el enclave donde Nuño Rasura y Laín Calvo impartían justicia en Las Merindades

Bisjueces, una pequeña localidad burgalesa enclavada en la comarca de Las Merindades y perteneciente al municipio de Villarcayo, es famosa por ser el lugar donde según la tradición histórica los jueces Nuño Rasura y Laín Calvo impartieron justicia fuera de las cortes leonesas. Este pueblo, que cuenta actualmente con cerca de treinta habitantes, se ubica en una zona de gran riqueza patrimonial y natural, bañada por el arroyo de Fuente Cubillo, afluente del río Nela, y bien conectada a través de la carretera N-623 y el cruce de Incinillas, a pocos kilómetros de otras referencias comarcales como Villarcayo y Medina de Pomar.

La relevancia histórica de Bisjueces está vinculada a la figura de Nuño Rasura y Laín Calvo, dos personajes de referencia del Condado de Castilla en el siglo IX. Según la tradición local, ambos fueron designados para ejercer labores judiciales en la zona, "sin necesidad de acudir a la corte leonesa", convirtiendo Bisjueces en un enclave de administración local de justicia y leyenda fundacional castellana. Su presencia se integra en la memoria y en el imaginario regional, arrojando luz sobre los modelos de autogobierno y autonomía que caracterizaron a Castilla en sus orígenes.

Patrimonio artístico: la iglesia de San Juan Bautista

Uno de los monumentos más destacados de Bisjueces es la iglesia de San Juan Bautista, reconocida como Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1991. El templo, situado en el centro del pueblo, constituye un notable ejemplo del arte renacentista de la provincia y es reconocido especialmente por su pórtico y portada, "uno de los más bellos y variados de la provincia de Burgos".

Según la página web oficial del Arzobispado de Burgos, el pórtico destaca por las estatuas sedentes de Nuño Rasura y Laín Calvo, que presiden la entrada y refuerzan simbólicamente el pasado judicial de la localidad. La portada monumental se atribuye a "dos grandes artistas, Juan de Vallejo y Simón de Colonia" y se apoya sobre una bóveda de crucería, bajo la que figuran tallas de apóstoles y tres condes ubicadas sobre el entablamiento. Además, la torre de la iglesia, de cuatro alturas y dotada de un campanario con grandes campanas, es visible desde distintos puntos del municipio.

El interior del templo completa el conjunto patrimonial, ofreciendo elementos singulares que atraen tanto a turistas como a peregrinos y estudiosos del arte religioso. Desde hace varios años, la Archidiócesis de Burgos promueve la apertura estival de este templo, facilitando el acceso durante los meses de verano y favoreciendo la dinamización sociocultural de la zona.

Intervenciones recientes y conservación

En 2017, la Junta de Castilla y León apoyó el inicio de los trabajos de rehabilitación en la iglesia, centrándose principalmente en la conservación de la cubierta y la bóveda del pórtico. Estas acciones han sido decisivas para garantizar la preservación y puesta en valor del edificio, y para evitar el deterioro de las esculturas exteriores, muy expuestas a las inclemencias del clima local.

Según fuentes de la administración autonómica, la intervención permitió proteger elementos arquitectónicos clave y salvaguardar el valor artístico e histórico del conjunto. El interés institucional por la conservación de la iglesia refleja el compromiso regional con la protección del patrimonio inmueble de las áreas rurales de Burgos, contribuyendo a la dinamización de Bisjueces y su entorno como destino turístico cultural.

Entorno natural y rutas de interés

Vista general de la localidad.Diputación de Burgos

Bisjueces goza de un entorno natural privilegiado, con acceso cercano al Valle de Valdivielso. Esta zona es reconocida por sus ermitas románicas y paisajes de media montaña. Las rutas senderistas permiten enlazar la localidad con la sierra de La Tesla, lo que ofrece oportunidades para el turismo activo. Como apuntan guías locales, la diversidad paisajística y la proximidad a espacios de valor ecológico aumentan el atractivo de Bisjueces para quienes buscan experiencias combinadas de naturaleza y cultura.

Contexto histórico: Nuño Rasura y Laín Calvo

La figura de los jueces Nuño Rasura y Laín Calvo forma parte de la tradición y leyenda del nacimiento de Castilla. Según narraciones medievales, ambos fueron elegidos por los habitantes del territorio que luego sería Castilla como "jueces de Castilla" para resolver conflictos y administrar justicia con amplia autonomía respecto a la monarquía leonesa. Aunque los detalles históricos de su existencia y actividad siguen siendo objeto de análisis académico, su legado simbólico se mantiene vivo en el imaginario castellanoleonés y dentro de la historiografía regional.

Las referencias a Bisjueces como lugar de impartición de justicia subrayan el papel de la villa en la configuración de las identidades locales y su relevancia en el relato fundacional del territorio. Por ello, Bisjueces es frecuentemente citado en estudios sobre la jurisdicción y la administración temprana en el norte de Castilla.