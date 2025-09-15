La Guardia Civil esclarece diez robos en vehículos en Burgos y Cantabria

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Guardia Civil, en el marco de la operación VITRUM FAGUS, ha detenido a un hombre de 63 años y a una mujer de 56, como presuntos autores de diez delitos de robo con fuerza en el interior de vehículos, cometidos en áreas turísticas de Berberana (Burgos), Udías y Castro Urdiales (Cantabria).

La investigación, llevada a cabo de manera conjunta por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) y el Equipo ROCA de la Comandancia de Burgos, se inició tras detectarse un incremento de este tipo de ilícitos en zonas de gran afluencia turística, especialmente en estacionamientos cercanos a espacios naturales.

Fruto de las pesquisas policiales practicadas, se llegó a la conclusión de que tras los hechos podía encontrarse un mismo grupo con un modus operandi muy definido: los autores seleccionaban turismos aparcados en lugares poco concurridos, cuyos ocupantes se ausentaban para realizar actividades recreativas como rutas de senderismo o baños en zonas habilitadas.

Una vez elegidos los objetivos y tras asegurarse de que no podían ser vistos, los ahora detenidos accedían al interior de los vehículos tras fracturar las ventanillas o forzar las cerraduras de las puertas delanteras, para después sustraer todos los objetos que se encontraban a la vista.

De esta forma lograron apoderarse de bolsos, mochilas, gafas, carteras, llaves, tarjetas bancarias y otros efectos personales, además de un total de 1.480 euros en metálico.

Las víctimas, de entre 28 y 66 años de edad, procedían de distintas comunidades autónomas y coincidían en ser mayoritariamente turistas que, al regresar a sus vehículos, se percataban del robo de sus pertenencias.

Teniendo en cuenta todos estos factores, tras el exhaustivo análisis de los datos obtenidos de diversas fuentes y la labor operativa desplegada por los investigadores, se pudo identificar a los presuntos autores de los hechos en la provincia de Guipúzcoa y vincularlos en fecha, hora y lugar con un total de 10 robos, lo que motivó su detención hace escasos días en dependencias de la Guardia Civil de Intxaurrondo.

Las diligencias instruidas, junto con los dos detenidos, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción nº 2 de Villarcayo