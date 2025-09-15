Cruz Roja presenta la primera edición de la carrera ‘Cruzando Miranda’

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Cruz Roja Miranda de Ebro ha presentado la primera edición de la carrera ‘Cruzando Miranda’, que se celebrará este domingo 21 de septiembre. Es una prueba de atletismo que cuenta con dos modalidades, una de 10 kilómetros, para mayores de 18 años y otra de 3 kilómetros, para todas las edades.

El inicio de la carrera parte del Parque Antonio Machado de Miranda de Ebro y recorrerá toda la ciudad, con final en el mismo lugar. Los corredores y corredoras iniciaran la prueba a las 11:00 horas.

Todos aquellos que quieran participar en esta carrera, con fines solidarios, podrán inscribirse hasta el día 17 de septiembre, inclusive. También existe la opción de colaborar con la entidad a través del dorsal solidario, todo ello, en la página web de la carrera .

La presidenta de Cruz Roja en Miranda de Ebro, Rebeca Albendea, ha querido destacar “el deseo por consolidar esta prueba y que sea una carrera de referencia para la ciudad y los alrededores, tanto en el ámbito saludable como el solidario”.

El precio de los dorsales es de 15 euros para la modalidad de 10 kilómetros, para mayores de 18 años y de 7 euros para la de 3 kilómetros, para todas las edades. Hasta la fecha hay 140 personas inscritas que participarán en esta primera edición.

Esta carrera popular es solidaria y todos los fondos recaudados irán destinados a los diferentes proyectos propios y actividades sociales que realiza Cruz Roja en Miranda de Ebro.

En cuanto al dispositivo preventivo, estará formado por alrededor de 50 personas de Cruz Roja, Protección Civil, Policía Local y Policía Nacional, para velar por la seguridad y el correcto desarrollo de esta prueba.

Concretamente, desde Cruz Roja pondrán a disposición de los participantes y asistentes a la carrera, diferentes medios materiales y personales. En este sentido, durante la competición habrá un vehículo de Soporte Vital Básico (SVB), un Punto de Atención Sanitaria (PAS), un Vehículo de Intervención Rápida (VIR) y un punto de avituallamiento.

Durante la rueda de prensa, la presidenta de Cruz Roja en Miranda de Ebro, ha querido agradecer la colaboración del Ayuntamiento de Miranda de Ebro y Diputación de Burgos, "es importante para nuestra entidad contar con el apoyo de ambas entidades en cuanto a la logística de la prueba’"

Por su parte, la alcaldesa de Miranda de Ebro, Aitana Hernando, ha subrayado la ‘importancia de la labor de Cruz Roja en la ciudad’, ya que considera “un referente y un recurso muy importante para todos los mirandeses”.

En esta primera edición de la carrera ‘Cruzando Miranda’, han colaborado diferentes establecimientos y empresas de la ciudad. Por ello, la presidenta agradece la colaboración de: ‘Nova Diet, Apiebro, Imprenta Navarro Pinedo, Ideamos Publicidad, Rucai, Construcción Alarcón y Escudero, Óptica Jomsa, Óptica Pilsa, así como el apoyo de algunos comercios hosteleros como Botanico, Canalla, Continental y Restaurante Casa Mima.