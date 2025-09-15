Herido en Burgos un hombre de 83 años al volcar una máquina

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un hombre de 83 años tuvo que ser evacuado al Hospital Universitario de Burgos (HUBU) tras sufrir un accidente con una máquina cargadora tipo Manitou en Palacios de Benaver.

El centro de emergencias del 1-1-2 recibía un aviso a las 18.56 horas, en el que se informaba del accidente en un terreno agrícola a las afueras del casco urbano, junto a la carretera BU-V-6064.

En la llamada, solicitan asistencia para un varón de 83 años, que está consciente y tiene una brecha en la cabeza. Además, no puede abandonar el vehículo. El 1-1-2 avisa a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Burgos y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que moviliza un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico.

Finalmente, no fue necesario enviar el helicóptero sanitario, ya que en el lugar había una ambulancia de soporte vital básico y personal de Atención Primaria, que ha estimado que no era necesario el helicóptero para atender y trasladar el herido.