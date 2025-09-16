La Policía detiene a 11 personas y levanta 60 actas de denuncia durante las fiestas de Miranda

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Comisaría de la Policía Nacional en Miranda de Ebro ha diseñado un dispositivo reforzado, principalmente con efectivos de las Unidades de Seguridad Ciudadana y Policía Judicial, para garantizar la seguridad y el orden público entre los días 11 y 14 de septiembre con motivo de la celebración de sus conocidas fiestas en honor a la Virgen de Altamira, siendo los días de mayor actividad operativa el viernes 12 y el sábado 13 de septiembre.

Como resultado de lo anterior, han sido tramitadas en el ámbito administrativo casi 60 Actas-Denuncia, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, por circunstancias vinculadas al consumo o tenencia ilícita de drogas tóxicas en la vía o establecimientos públicos, a desobediencia a la autoridad o sus agentes y al porte en la vía pública de armas prohibidas o instrumentos peligrosos, entre otras causas.

Por otra parte, la actividad policial ha continuado de forma habitual para garantizar la seguridad de todos los mirandeses ajenos a las actividades concretas de las fiestas locales, produciéndose en ese periodo la detención de 11 personas, por delitos tales como tráfico de drogas, atentado agentes de la Autoridad, robo con fuerza, violencia de género, infracción a la Ley de Extranjería o quebrantamiento de condena.