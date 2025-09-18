El georradar revela nuevas pistas en el yacimiento celtíbero de Klounioq en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El equipo arqueológico de Klounioq ha dado un paso más para desentrañar el pasado oculto bajo el terreno en Quintanarraya y con la ayuda de un georradar de alta precisión, han explorado ya más de 6.500 metros cuadrados en la zona baja del antiguo oppidum celtíbero. Los investigadores intentan localizar posibles estructuras arquitectónicas soterradas que confirmarían las señales detectadas en la última campaña de excavación y en imágenes aéreas tomadas en plena sequía.

La intervención fue posible gracias al apoyo técnico del CAI de Arqueometría y Análisis Arqueológico de la Universidad Complutense de Madrid. La maquinaria utilizada, una carretilla de orugas equipada con antenas de 200 y 600 MHz, permitió cubrir franjas de casi dos metros de ancho. Esta tecnología, no invasiva, lanza pulsos electromagnéticos al subsuelo y recoge las señales que rebotan al encontrar diferencias en las capas del terreno, lo que permite trazar un mapa del subsuelo sin necesidad de excavar.

Nuevas prospecciones con georradar en el oppidum celtíbero de Klounioq.ECB

Los datos obtenidos en esta prospección ofrecerán información clave para planificar futuras campañas, orientando las intervenciones arqueológicas hacia zonas con mayor potencial.

Expolio en la zona

Durante la jornada, el equipo detectó señales claras de expolio reciente, que fueron comunicadas al Seprona para su investigación. No es la primera vez que ocurre, según explican los investigadores. “Cada vez que esto pasa, perdemos piezas, pero sobre todo, perdemos contexto. Perdemos historia”, advierten desde Klounioq, recordando que estos daños son irreversibles.

Un yacimiento estratégico y poco explorado

Klounioq está situado en los cerros conocidos como ‘Los Castrillos’, entre Quintanarraya e Hinojar del Rey. Aparece citado por Ptolomeo como el “confín de la Celtiberia” y fue escenario de importantes episodios históricos, como los asedios de Sertorio y Metelo en el siglo I a. C., narrados por Tito Livio y Dión Casio.

Pese a su relevancia histórica, el lugar ha sido escasamente investigado, con algunas intervenciones dispersas desde principios del siglo XX. Fue necesario un largo debate académico para ubicar con certeza su localización actual, y aún queda por resolver cómo y cuándo esta ciudad indígena dio paso a la Clunia romana, levantada en el cercano cerro de Alto Castro.

Con cada nueva campaña, el proyecto Klounioq permite avanzar en el conocimiento de un enclave clave para entender los últimos momentos de resistencia celtíbera frente a Roma