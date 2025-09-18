La Guardia Civil se incauta de más de 27.000 petardos en las fiestas de Oña y Trespaderne

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

En medio de la celebración y el bullicio de las fiestas patronales de Oña y Trespaderne, la Guardia Civil detectó la venta en plena calle, a la vista de todos y sin restricciones, de más de 27.000 artículos pirotécnicos. Los petardos se ofrecían al público sin autorización alguna y con total desprecio de la normativa vigente.

El hallazgo de ese gran alijo de petardos se produjo en cinco casetas móviles , de las que tres se localizaron en Oña y dos en Trespaderne, que estaban instaladas en plena calle en zonas de gran afluencia de público, donde cientos de personas, incluidos numerosos menores, participaban en las celebraciones. La actuación policial se llevo a cabo dentro de un dispositivo especial de Seguridad Ciudadana más amplio desplegado para garantizar el orden durante estas concentraciones masivas.

Agentes del Puesto de la Guardia Civil de Oña, al sospechar de la posible venta irregular, realizaron una minuciosa inspección documental. Comprobaron que ninguno de los puestos contaba con la autorización necesaria para comercializar este tipo de material. Además de carecer de permisos, los productos pirotécnicos se ofrecían al público sin ningún tipo de medida de seguridad, lo que llevó a su incautación inmediata y traslado a dependencias oficiales.

En Oña se intervinieron más de 9.000 artículos de categoría F1, entre ellos las conocidas ‘bombetas’. En Trespaderne se sumaron cerca de 10.000 unidades del mismo tipo y 7.900 de categoría F2, los llamados ‘truenos detonantes’, cuyo estruendo es significativamente mayor y más peligroso.

Los agentes de la Guardia Civil consiguieron localizar e identificar a los responsables de esta venta ilegal, que ya han sido propuestos para sanción por infracciones al Real Decreto 989/2015, que regula los artículos pirotécnicos y la cartuchería en España.

Desde el instituto armado insisten en la gravedad de este tipo de infracciones y recuerdan que la comercialización de este tipo de artículos sin contar con la preceptiva autorización no solo puede conllevar sanciones que, aplicadas en su grado máximo, ascienden hasta los 30.000 euros, sino que supone un serio riesgo para la integridad física de las personas, más aún en un contexto festivo con gran concentración de público y presencia de menores.