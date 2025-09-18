Dos heridos leves y un incendio como daño colateral tras un accidente en la AP-1.SACYL - Archivo

Dos personas han resultado heridas este jueves a raíz de un accidente de tráfico registrado en la kilómetro 7 de la AP-1, a la altura de la localidad burgalesa de Orbaneja Riopico en sentido Vitoria.

Según informa el 112, el suceso tuvo lugar en torno a las 17:42 horas. De acuerdo a la información recabada, se trataba de una colisión entre un camión y un turismo. Afortunadamente, ninguno de los heridos sufrió daños graves.

No obstante, el accidente propició un incendio en la cuneta. Por eso, aparte de movilizar a la Guardia Civil de Tráfico, al Servicio de Medio Ambiente y al Sacyl, también se trasladó la incidencia al Cuerpo de Bomberos de Burgos con el objetivo de sofocar el fuego.

Finalmente, los heridos eran atendidos por el personal sanitario tras enviarse una ambulancia de soporte vital básico al lugar de los hechos.