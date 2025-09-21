Así es el pequeño pueblo de Burgos enclave histórico de la Sierra de la Demanda

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Mambrillas de Lara, situado en el extremo oriental de la provincia de Burgos, constituye un referente singular por su patrimonio natural y cultural. A tan solo cien kilómetros de la capital provincial, este municipio, enclavado en la Sierra de la Demanda y rodeado de parajes de alto valor ecológico, alberga poco más de medio centenar de habitantes. No obstante, su relevancia va mucho más allá de su demografía, siendo escenario de acontecimientos históricos determinantes para la constitución de Castilla, además de custodiar testimonios únicos de la prehistoria como los yacimientos de icnitas de dinosaurio, monumentos megalíticos y ejemplos notables de arquitectura visigoda.

El núcleo urbano de Mambrillas de Lara destaca por su arquitectura serrana, reflejo de la tradición popular y la adaptación al entono de montaña. Aunque la población actual no pasa del medio centenar, el municipio fue en la Edad Media uno de los principales centros del antiguo Alfoz de Lara, marcando un hito en el desarrollo castellano en el siglo XI. Entre los ejemplos de patrimonio arquitectónico en Mambrillas de Lara sobresale la iglesia de San Juan Bautista, construcción de finales del siglo XV, cuyo estilo gótico tardío pone de manifiesto la pujanza que tuvo la localidad. El entorno inmediato también forma parte de un enclave privilegiado para aficionados al senderismo y cicloturismo, ya que desde el mismo pueblo parten rutas hacia cumbres cercanas como La Cueva y La Muela, además de conectar, a través de antiguos caminos, con espacios emblemáticos como la ermita de San Olav de Covarrubias y el monasterio de San Pedro de Arlanza.

Mambrillas de Lara: historia, naturaleza y patrimonio

Ubicado en un entorno montañoso dominado por la Sierra de la Demanda y cercano a parajes como el río Arlanza y la Fuente Azul, Mambrillas de Lara ofrece un paisaje de bosques y montes de gran atractivo para los visitantes. El área, que forma parte de la Sierra de las Mamblas y del parque natural del mismo nombre, cuenta con una rica biodiversidad y constituye un destino destacado para quienes buscan turismo rural, observación de la naturaleza y actividades culturales. Los senderos que parten del municipio permiten alcanzar miradores naturales y conectan con puntos de interés histórico en toda la comarca.

El patrimonio arqueológico y paleontológico de la zona goza de repercusión internacional gracias al yacimiento de icnitas de dinosaurio de La Pedraja. En este enclave, accesible desde el casco urbano, se han identificado hasta 123 huellas fosilizadas pertenecientes a saurópodos y otros tipos de dinosaurios. Su antigüedad, estimada en unos 144 millones de años, sitúa el yacimiento en la transición entre el Jurásico y el Cretácico—un hito para investigadores y aficionados a la paleontología. El recorrido está señalizado y presidido por una escultura a tamaño real de un titanosauriforme, contribuyendo a la divulgación y al turismo científico.

El yacimiento de La Pedraja conserva más de un millar de huellas repartidas en 14 afloramientos, pertenecientes a 123 icnoespecies de dinosauriosMALOPEZ

La ermita de Quintanilla de las Viñas: un vestigio visigodo único

En el ámbito del patrimonio histórico-artístico destaca la ermita de Santa María de Quintanilla de las Viñas, reconocida Bien de Interés Cultural desde 1929. Se trata de uno de los ejemplos más sobresalientes de arquitectura religiosa visigoda en la península ibérica, construido presumiblemente entre finales del siglo VII y comienzos del siglo VIII. El templo conserva parte de sus muros originales, y su decoración es especialmente relevante por la presencia de relieves de motivos florales, geométricos y zoomorfos organizados en bandas horizontales, una iconografía rara en los espacios cultuales cristianos de su época. Quintanilla de las Viñas forma parte de los circuitos culturales visigodos recomendados por la Junta de Castilla y León y sigue siendo objeto de estudio arqueológico.

El dolmen de Cubillejo de Lara: monumento megalítico de referencia

Imagen del Dolmen de Cubillejo de Lara.JCyL

En las proximidades de Cubillejo de Lara, núcleo también perteneciente al municipio, se localiza el dolmen de Dominustecum, uno de los sepulcros de corredor mejor conservados del noroeste peninsular. Datado entre finales del Neolítico y el Calcolítico, este monumento megalítico destaca tanto por la estructura formada por grandes losas verticales como por el anillo peristalítico que la circunda. Uno de los ortostatos del corredor presenta grabados de significativa importancia para la investigación prehistórica, y su declaración como Bien de Interés Cultural, junto con otros restos arqueológicos dispersos por la zona, pone de relieve el valor patrimonial del valle del río Arlanza.