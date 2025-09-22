Sodebur promociona la provincia en la feria de ecoturismo Naturcyl

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Feria de Ecoturismo de Castilla y León, Naturcyl, celebró su VIII edición del 19 al 21 de septiembre de 2025 en La Granja, Segovia, a las puertas del Parque Nacional Sierra de Guadarrama, en el corazón de la Reserva de la Biosfera Real Sitio de San Ildefonso-El Espinar.

Naturcyl es uno de los foros más importantes a nivel nacional para la promoción del ecoturismo, una cita anual imprescindible para todos aquellos que quieren intercambiar ideas y oportunidades de negocio entre profesionales y amantes del ecoturismo y del medio rural de toda España.

Sodebur ha contado con un stand propio que ha sido atendido por representantes de las asociaciones de desarrollo rural de Merindades, Bureba-Ebro, Amaya-Camino y Ribera del Duero. En él se ha dado a conocer la oferta de turismo activo y de naturaleza con información de los cinco parques naturales (Lagunas Glaciares de Neila, Cañón del Río Lobos, Hoces del Alto Ebro y Rudrón, Sabinares del Arlanza-La Yecla y Montes Obarenes - San Zadornil), los dos monumentos Naturales (Ojo Guareña y Monte Santiago), y el Geoparque de Las Loras. En la decoración del stand han sido protagonistas el cicloturismo, las vías ferratas, las actividades acuáticas y el eclipse de 2026.

La viceconsejera de Cultura y Turismo visitó el stand el viernes y pudo conocer de la mano del presidente de Sodebur, Carlos Gallo, las últimas novedades del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Garoña.

El domingo se realizaron dos ponencias destacadas. La primera, titulada 'Burgos eclipsa' con algunas de las acciones realizadas durante este verano para promocionar Burgos como destino de astroturismo. La segunda, 'Territorio Obarenes, naturaleza y patrimonio en el noreste de Burgos', sirvió para dar a conocer las diferentes actuaciones ejecutadas dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino.

Esta nueva participación en la Feria de Naturcyl se enmarca en el Plan Estratégico Burgos Rural (PEBUR 2025), concretamente en la línea 4.4 Fomento de la promoción turística del medio rural de la provincia.