Miranda se suma un año más al Día Internacional contra la explotación sexual y la trata

El Ayuntamiento de Miranda de Ebro, a través de la concejalía de Igualdad, se suma un año más a la declaración institucional y compromisos expresados desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños, que se conmemora mañana 23 de septiembre.

“Una jornada en la que se hace necesario que nuestra sociedad refuerce su rechazo a una de las manifestaciones más graves de vulneración de derechos humanos y dignidad personal. La trata con fines de explotación sexual, así como la industria del sexo constituyen realidades profundamente inaceptables, que atentan contra la libertad, la seguridad y la igualdad entre personas”, manifiesta la concejala de Igualdad, Soraya Solórzano.

“Uno de los compromisos -prosigue- es el de promover una educación basada en valores de igualdad, dignidad y respeto, impulsando programas en los centros escolares que fomenten la concienciación temprana frente a cualquier forma de explotación, y que contribuyan a la transformación social necesaria para erradicar la trata. Por ello hemos planificado una actividad dirigida al alumnado de bachillerato para el 18 de diciembre, a cargo de Amelia Tiganus, activista abolicionista y superviviente de la trata”.

“En España, los datos siguen siendo preocupantes”, avanza la concejala. Indica que según cifras del Ministerio del Interior, en 2024 se identificaron 632 víctimas de trata, de las cuales 376 fueron sometidas a explotación sexual. Entre ellas se encontraban 15 niñas y 1 niño, y el 98% eran mujeres. “Estas cifras evidencian el carácter marcadamente femenino de estas formas de violencia, lo que obliga a los poderes públicos a actuar con determinación y firmeza”, manifiesta Solórzano con contundencia.

Soraya Solórzano explica que ninguna forma de explotación puede encontrar cabida en una sociedad libre y democrática y que el compromiso con la dignidad humana exige desmantelar los factores que perpetúan la mercantilización del cuerpo, especialmente de mujeres, niñas y niños. Indica que la trata no es un fenómeno aislado: se alimenta de la demanda, la pobreza, la falta de oportunidades y de situaciones de especial vulnerabilidad social como es la que sufren mujeres migrantes, racializadas, con discapacidad, LGTBI o en riesgo de exclusión, y promover medidas que respeten su dignidad, derechos y diversidad.

Desde el Ayuntamiento de Miranda expresamos nuestro rechazo firme y decidido a la trata y a la explotación sexual de mujeres, niñas y niños, y renovamos nuestro compromiso con la construcción de municipios seguros, inclusivos y libres de toda forma de violencia. Debemos entender que sólo caminando en esta dirección seremos capaces de lograr un futuro más digno, en el que ni mujeres, ni niñas y niños sean tratados como una mercancía”, sentencia Solórzano.