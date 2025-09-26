Siete provincias superan el 80% de conexión a su red energética, con Burgos al 100%, lo que condiciona nuevas empresas

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

Siete provincias de Castilla y León, Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca, Soria, Valladolid y Zamora superan el 80 por ciento de conexión a sus nudos energéticos, con Burgos con una ocupación del 100 por cien y Ávila del 97 por ciento, lo que limita y condiciona que se puedan aceptar nuevas conexiones de industrias o viviendas.

Según los datos a los que ha tenido acceso Europa Press en fuentes del sector, los mapas de capacidad que se han publicado muestran que la red de distribución de Castilla y León "está al límite", y en España, la media es de un 83,4 por ciento de ocupación, lo que condiciona nuevas demandas de proyectos industriales o nuevas viviendas.

En la Comunidad, por detrás de Burgos y Ávila se encuentra Salamanca, con una ocupación de sus nudos de conexión del 95 por ciento, seguida de Soria del 93 por ciento; Valladolid, con el 88 por ciento; Palencia, con el 83 por ciento; Zamora, con el 82 por ciento; León, con el 74 por ciento y Segovia, con el porcentaje de ocupación más bajo, el 44 por ciento.

La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) ya advirtió, tras la publicación de los mapas de ocupación de la red de distribución eléctrica, que esta "saturación refleja el incremento de solicitudes de acceso y conexión de demanda derivado del desarrollo y la aparición de nuevos agentes", por lo que reclama "reforzar y digitalizar la red de distribución", para aumentar su capacidad y poder dar respuesta a las muevas demandas.

Igualmente, las empresas del sector piden un marco regulatorio que permita recuperar las inversiones así como una planificación "ágil" y mecanismos "rápidos" que permitan reforzar la red donde la demanda lo requiera y evitar "cuellos de botella".

En Castilla y León las principales distribuidoras energéticas que operan son i-DE (Iberdrola), que es la que posee la mayor parte de la red de distribución de la Comunidad, con presencia en la práctica totalidad de las provincias, menos en Segovia, donde opera Unión Fenosa, que también tiene presencia en León.

El problema de la saturación de las redes energéticas se agrava ante el proceso de descarbonización de la economía impulsado en España, ya que este proceso conlleva un aumento de la demanda eléctrica.