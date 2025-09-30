Más de 20 pequeños pueblos de Burgos se unen para visibilizar la riqueza de su zona

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La segunda edición de Ecosabinares volverá a revolucionar el entorno del Parque Natural Sabinares del Arlanza-La Yecla entre los días 3 y 13 de octubre. La cita, que aúna una feria de productos naturales con 17 expositores y un nutrido programa de actividades en una decena de pueblos de la zona (que agrupa a más de 20) se consolida así como "escaparate de iniciativas públicas y privadas, con el objetivo de demostrar que la riqueza natural de la zona, además de ser protegida, puede convertirse en motor de desarrollo para los pequeños municipios", indicaba en la presentación del evento el veterano alcalde de Hortigüela, Juan Martín, encantado con la oportunidad de "poner en valor esta tierra y sus gentes"

Con tan ambicioso propósito, durante diez días, más de veinte pueblos de la comarca suman fuerzas para ofrecer una extensa programación: exposiciones, charlas, ferias artesanales, talleres, rutas de senderismo, degustaciones gastronómicas con productos locales como cordero, setas, legumbre o vino de la Denominación de Origen Arlanza, además de actividades culturales como conciertos y observación de estrellas.

En concreto, la Feria de Espacios Naturales, se celebrará los días 11 y 12 de octubre -de 12 a 20 y de 11 a 15 horas, respectivamente- en el Centro de Recepción de Visitantes de Covarrubias, donde reunirá a productores de Burgos, La Rioja, Salamanca e incluso de India, con una variada oferta de artesanía, alimentación ecológica, cosmética natural y proyectos sostenibles.

El presidente del Centro de Iniciativas Turísticas de Covarrubias y promotor de Ecosabinares, Joaquín Serna, destacó que esta propuesta es "ejemplo y orgullo", pues "ningún otro parque natural en España realiza un evento de esta magnitud, con tantos días de programación y con la implicación directa de los municipios" con la pretensión compartida de "hacernos visibles".

El proyecto, apoyado económicamente por la Diputación de Burgos a través de Sodebur, Agalsa, que aporta fondos europeos, también cuenta con el patrocinio de Burpellet y Fundación Círculo. Se trata, pues, de una iniciativa fruto de la colaboración público-privada que, además, se enmarca en la Carta Europea de Turismo Sostenible del Parque Natural Sabinares del Arlanza-La Yecla.

A modo de resumen de la programación, Serna explicó que la inauguración de Ecosabinares tendrá lugar el 3 de octubre en Hortigüela a las 11 horas. Tras el acto institucional, habrá una charla-coloquio, a las 12.30 horas, sobre Paleontología y Prehistoria en la zona. En ella participarán Manuel Rojo y Policarpo Sánchez, de la Universidad de Valladolid, que presentará sus investigaciones y hallazgos de materiales de la época de Atapuerca localizados en lugares próximos. También intervendrá Fidel Torcida, director del Museo de los Dinosaurios de Salas de los Infantes, y Juan Luis Alonso, catedrático de la Universidad de Oviedo, ya jubilado, que fue responsable de los estudios sobre fósiles en Peñalara. Por la tarde, en Mecerreyes, se celebrará un taller de cerámica en barro a cargo del escultor local Ángel Gil.

El sábado 4 de octubre las actividades se trasladarán a Contreras: una ruta de senderismo, un taller de música tradicional y un concierto salpicarán la agenda matutina de la jornada, que culminará con la primera cita gastronómica, Degusta Sabinares.

El domingo 5 de octubre será el turno de Mamolar, que acogerá diversas actividades al aire libre, talleres, un showcooking micológico y, posteriormente, un nuevo Degusta, esta vez inspirado en Pinares. Durante toda la semana siguiente, la dirección del Parque Natural y los agentes medioambientales organizarán talleres escolares en los centros situados en el entorno, concretamente en Covarrubias, Huerta del Rey y Salas de los Infantes.

Ya el viernes 10 de octubre está prevista una visita a las instalaciones en la localidad de Doña Santos de la empresa Burpellet, uno de los patrocinadores principales del evento. "Ese mismo día también habrá una charla-coloquio en Pinarejos, un área recreativa de gran valor, centrada en la construcción en madera", detallaba Serna, para añadir que el sábado 11 las actividades se desarrollarán por la mañana en Quintanilla del Coco, y por la tarde en Ciruelos de Cervera, donde se organizará una ruta al aire libre, un taller y una charla sobre las constelaciones de otoño, que concluirá con una observación astronómica, si el tiempo lo permite.

El domingo 12 la programación regresará a Hortigüela, con talleres de plantas aromáticas y el tercer Degusta, dedicado a la comarca del Arlanza. El 13, para culminar, Mecerreyes, acogerá una jornada completa con talleres y una charla-coloquio sobre oficios tradicionales. A las actividades citadas se suma la exposición de obras del concurso de pintura rápida 'El Fénix del Arlanza' en la galería de arte Juana la Oca de Santibáñez del Val, que puede visitarse del 5 al 13 de octubre.

Serna subrayó que todas las propuestas son gratuitas y abiertas a todos los públicos y que, en caso de requerir inscripción, es preciso reservar plaza a través de la web del CIT Covarrubias, que ofrece toda la información de Ecosabinares en detalle.