Dos heridos en Burgos al volcar un camión

Archivo - Sucesos.- Dos heridos al volcar un camión en Estépar.JCYL - Archivo

Dos varones, de 65 y 31 años de edad, resultaron heridos de diferente consideración como consecuencia del vuelco del camión en el que viajaban en el kilómetro 21 de la autovía A-62, sentido Burgos, en Estépar.

La sala de operaciones del 1-1-2 recibió, en torno a las 07.42 horas, varias llamadas que avisaban del accidente de tráfico, sin poder concretar el número de afectados, aunque señalaron que, por la posición del vehículo, implicaba la existencia de heridos y atrapados.

Por ello, el 1-1-2 dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Burgos y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, los organismos de emergencias atendieron a dos hombres, que fueron posteriormente trasladados al Hospital de Burgos.