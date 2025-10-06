El Correo de Burgos

Herido en Burgos un operario en un parque fotovoltaico

El trabajador sufrió un golpe en el pecho con un componente de un encofrado en una planta entre La Nuez de Abajo y Avellanosa

El herido fue trasladado en helicóptero al HUBU.

El Correo de Burgos | El Mundo
Burgos

Un hombre de 51 años ha tenido que ser evacuado en un helicóptero medicalizado tras sufrir un accidente laboral en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 9.36 horas en la que se informaba de un accidente en un parque fotovoltaico situado entre La Nuez de Abajo y Avellanosa, donde, un trabajador ha resultado herido al golpearse en el pecho con un componente de un encofrado. 

El centro de emergencias del 1-1-2 avisó del accidente ala Guardia Civil (COS) de Burgos y a Emergencias Sanitarias -Sacyl- que moviliza un helicóptero medicalizado. 

El herido, un varón de 51 años, ha sido trasladado en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Burgos.

