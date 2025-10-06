Herido en Burgos un operario en un parque fotovoltaico

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un hombre de 51 años ha tenido que ser evacuado en un helicóptero medicalizado tras sufrir un accidente laboral en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 9.36 horas en la que se informaba de un accidente en un parque fotovoltaico situado entre La Nuez de Abajo y Avellanosa, donde, un trabajador ha resultado herido al golpearse en el pecho con un componente de un encofrado.

El centro de emergencias del 1-1-2 avisó del accidente ala Guardia Civil (COS) de Burgos y a Emergencias Sanitarias -Sacyl- que moviliza un helicóptero medicalizado.

El herido, un varón de 51 años, ha sido trasladado en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Burgos.