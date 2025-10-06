Patrimonio aprueba la mejora de accesos al castillo de Belorado

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, celebrada hoy 6 de octubre y presidida por el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, Roberto Sáiz Alonso, ha autorizado el acondicionamiento de accesos al Castillo de Belorado, localidad situada en la provincia de Burgos.

Entre las actuaciones se encuentran la adecuación del camino mediante la pavimentación con zahorra. Además, se contempla la instalación de nuevas barandillas de madera, la contención de taludes con gaviones y la mejora del alumbrado con balizas. Asimismo, se renovará el mobiliario del mirador y se ajardinará con especies aromáticas y con enebro rastrero. El proyecto se llevará a cabo en dos fases de ejecución de seis meses cada una.

Por otro lado, también se ha acordado aprobar el proyecto de consolidación y restauración del Arco de Fernán González, situado en Burgos capital. Los trabajos engloban una limpieza mecánica y con láser y tratamientos biocidas y desalinizantes. Se van a reparar grietas, se reintegrarán elementos arquitectónicos con piedra caliza y mortero y se realizará la sustitución de vástagos y grapas metálicas. A esto se suma la instalación de gárgolas de zinc y la protección de elementos con revestimiento de plomo. Por último, se mejorará la iluminación exterior.