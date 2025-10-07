Herido un varón tras ser golpeado por una vaquilla en Medina de Pomar

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Un varón de 48 años resultó herido hoy tras ser golpeado por una vaquilla que se había escapado de un evento taurino en Medina de Pomar (Burgos), según informaron fuentes del 112 de Castilla y León.

La sala de emergencias del 112 recibió una llamada a las 12.10 que informaba de un incidente en la calle Diego de Laínez, en Medina de Pomar, en el que estaba implicada una vaquilla. Al parecer, esta se había escapado de un evento taurino que se estaba celebrando en la localidad y había golpeado a un varón.

Se dio aviso entonces a la Policía Local de Medina de Pomar, a la Guardia Civil (COS) de Burgos y a Emergencias sanitarias -Sacyl- que movilizaron una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico. En el lugar, el personal sanitario atendió al herido, que fue trasladado posteriormente en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.