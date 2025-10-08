Acaban las obras de consolidación del talud en la carretera BU-550, de Trespaderne a Álava

El director general de Carreteras de Castilla y León acudió a comprobar cómo han finalizado las obras de consolidación del talud en la carretera BU-550.ECB

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Las obras de consolidación del talud de desmonte en la carretera BU-550 han finalizado ya, tras una intervención que refuerza la seguridad vial en un tramo estratégico para las comunicaciones entre los valles del norte de Burgos y el entorno del Valle de Mena, ya que esta vía va desde Trespaderne, donde conecta con la N-629, hasta el límite provincial con Álava, pasando por el valle de Mena y el puerto de Angulo.

Con una inversión de 186.186 euros, la actuación ha resuelto de forma definitiva los desprendimientos de tierras que desde 2024 venían afectando a la calzada.

Durante la visita a la zona, el director general de Carreteras e Infraestructuras de la Junta de Castilla y León, Jesús Puerta, ha subrayado la importancia de estas actuaciones planificadas para “garantizar la seguridad y la funcionalidad de las vías, especialmente en entornos rurales donde cada conexión es esencial para la vida diaria de los ciudadanos”.

El proyecto ejecutado por la Junta de Castilla y León ha consistido en la retirada de materiales inestables, la construcción de muros de contención con escollera de piedra, nuevos drenajes y cunetas, así como la estabilización del terreno con taludes y bermas. Además, se ha revegetado el entorno con técnicas de hidrosiembra, se ha acondicionado un camino de acceso superior y se han repuesto todos los elementos de señalización y seguridad vial.

La intervención se ejecutó entre finales de julio y septiembre, con paso alternativo regulado por semáforos y sin afectar al tránsito habitual. Puerta ha destacado que esta obra “refleja el esfuerzo continuo de la Junta por mantener una red viaria segura, moderna y adaptada a las necesidades del territorio”, y ha defendido la conservación preventiva como “una herramienta clave para evitar riesgos, optimizar recursos públicos y ofrecer un servicio de calidad, también en los municipios más pequeños”.

El director general de Carreteras de Castilla y León acudió a comprobar cómo han finalizado las obras de consolidación del talud en la carretera BU-550.ECB

El director general ha avanzado que la Junta continuará con la misma determinación en otros puntos de la provincia, convencido de que garantizar la accesibilidad de la red viaria autonómica es también una forma de “fijar población, mejorar la competitividad del medio rural y reforzar la vertebración territorial de Castilla y León”.