La planta de Movilex en Miranda cumple un año con 2.477 toneladas tratadas de residuos eléctricos y electrónicos

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La fábrica de Movilex en Miranda de Ebro (Burgos), la primera planta de tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en Castilla y León, cumple un año con 2.477 toneladas tratadas de residuos eléctricos y electrónicos. En sus primeros doce meses de funcionamiento, la planta burgalesa gestionó 2.477 toneladas de residuos electrónicos, principalmente, frigoríficos, lavadoras y grandes electrodomésticos.

“Hoy celebra su primer aniversario con un balance que confirma su relevancia para el norte de España: 2.477 toneladas procesadas en tan solo doce meses y un equipo de 17 profesionales directos que que ya forman parte del tejido laboral de la comarca”, remarcaron hoy fuentes de la factoría a través de un comunicado de prensa recogido por Ical.

El CEO de Movilex, Luis García-Torremocha, recordó que este aniversario “demuestra cómo un proyecto concebido para reforzar la economía circular puede traducirse en beneficios reales para el territorio. Miranda de Ebro se ha convertido en un polo de referencia para la gestión de RAEE en el norte de España y los resultados del primer año evidencian que sostenibilidad, innovación y empleo pueden ir de la mano”.

El complejo, situado en el polígono industrial de Miranda de Ebro, ocupa 12.000 metros cuadrados, de los que 4.000 están dedicados al tratamiento de residuos. Diseñada para procesar hasta 120.000 toneladas anuales, la planta ha centrado su actividad durante este primer año en frigoríficos y congeladores (1.294 Tm), lavadoras (445), grandes electrodomésticos (182), termos (124) y lavavajillas (108). Gracias a su tecnología, la instalación alcanza tasas de reciclaje de hasta el 98 por ciento, lo que la sitúa en línea con los estándares europeos más exigentes.

El ritmo de trabajo ha crecido de forma sostenida en la planta. Tras un arranque progresivo, en enero y febrero la actividad se aceleró hasta alcanzar en agosto casi 600 toneladas de residuos tratadas. Desde entonces, el nivel de procesamiento se mantiene en torno a las 450 toneladas mensuales, consolidando la operativa del centro.

Más allá del impacto medioambiental beneficioso para la comarca del Valle del Ebro, la planta ha supuesto un impulso para el empleo en la comarca. Durante este primer año se han incorporado 17 trabajadores entre operarios, encargados de línea, técnicos de mantenimiento y un jefe de planta. Todos ellos se sumaron al proyecto entre enero y octubre, contribuyendo a formar un equipo especializado que garantiza el funcionamiento diario de la instalación.

La actividad de la planta de Miranda de Ebro no se limita a la provincia de Burgos. En sus primeros doce meses de vida, ha gestionado, además de las 215 toneladas de residuos procedentes de Castilla y León, RAEE del País Vasco (356 Tm), Asturias (325), Cantabria (160) y La Rioja (251). Esta amplia cobertura territorial ha convertido a la planta en un “nodo estratégico” para la recogida y tratamiento de residuos en el norte del país, consolidando a Miranda de Ebro como un “punto clave” dentro de la red nacional de gestión de residuos.