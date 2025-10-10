Un nuevo servicio de autobús circulará entre Burgos y Soria -por Navaleno- los sábados por la mañana

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital pondrá en marcha, a partir del próximo sábado 18 de octubre, un nuevo servicio de autobús en la línea Burgos-Soria, por Navaleno, que permitirá viajar los sábados con salida de Soria a las 09 horas y regreso desde Burgos a las 13 horas.

Este avance responde al compromiso expresado en varias ocasiones por el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, en sede parlamentaria. Esta cuestión ha sido planteada en diferentes ocasiones en las Cortes de Castilla y León, y que la Junta siempre ha manifestado su voluntad de atender a las demandas de los ciudadanos.

Con este nuevo servicio se da un paso más en el objetivo de la Junta de ofrecer soluciones reales a los sorianos y a todos los ciudadanos de Castilla y León, reforzando la cohesión social y territorial de la Comunidad.

Este servicio se une a los que ya viene operando esta línea. En cuanto a la ruta en sentido Burgos, por Navaleno, hay expediciones de ida de lunes a viernes laborables a las 7 y 15 horas. Los martes, jueves y viernes laborables a las 19 horas, y domingos y festivos a las 16 horas. De Burgos a Soria el horario es, de lunes a viernes laborables a las 07 y 15 horas, y los martes, jueves y viernes laborables, domingos y festivos, a las 19 horas.

Servicio por Quintanar y Duruelo de la Sierra

Cuando el servicio es por Quintanar y Duruelo de la Sierra, desde Burgos los autobuses salen los lunes, miércoles y viernes laborables a las 13 y a las 19 horas, y los domingos y festivos a las 14 horas. Desde Soria, los lunes, miércoles y viernes laborables parten a las 14.15 y a las 19 horas, y domingos y festivos a las 09.30 horas.