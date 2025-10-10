Dos muertos tras un brutal choque frontal entre un turismo y un monovolumen en Montorio

Los bomberos de Burgos acudieron al lugar del suceso para proceder a la excarcelación de los ocupantes de uno los vehículos accidentados.BOMBEROS DE BURGOS

Dos personas han resultado heridas tras un choque frontal entre un turismo y un monovolumen ocurrido este viernes, 10 de octubre, a la altura del kilómetro 29 de la carretera N-627 de Burgos a Aguilar de Campoo, a la altura de la localidad burgalesa de Montorio.

Según los primeros datos aportados por el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 las dos personas que perdieron la vida, un hombre y una mujer, se encontraban inconscientes y atrapados en el interior de uno de los vehículos. Finalmente se confirmó que habían fallecido a causa del brutal choque frontal.

El accidente tuvo lugar en torno a las 13.22 horas cuando varios alertantes informaron de una colisión frontal entre un turismo y una furgoneta en el kilómetro 29 de la N-627 en sentido Montorio donde, al menos dos personas habían resultado heridas y estaban atrapadas en el interior de uno de los vehículos. Los bomberos de Burgos acudieron al lugar del suceso para proceder a la excarcelación de los ocupantes de uno los vehículos accidentados, que habían fallecido tras el choque.

Además, en el accidente resultó herido un varón de 65 años que fue trasladado en ambulancia soporte vital básico al Complejo Asistencial Hospitalario de Burgos.

El 112 dio aviso además de a los bomberos de Burgos, a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias -Sacyl- que movilizó entre otros recursos un equipo médico, una ambulancia soporte vital básico y un helicóptero medicalizado.